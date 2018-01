Aconteceu em 27 de janeiro

2011 – Inspirados pelas revoltas em países vizinhos, milhares de pessoas iniciavam manifestações na capital do Iêmen, Sanaa, pedindo a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, no poder havia mais de 30 anos.

1973 – Representantes do Vietnã do Norte e do Sul, bem como dos Estados Unidos, assinavam em Paris acordo pondo fim à guerra do Vietnã. Os combates terminariam em 1975, com a queda de Saigon.

1948 – Nascia Mikhail Baryshnikov, ator, coreógrafo e considerado um dos três bailarinos mais célebres do século 20

1923 – Nascia Waldir Azevedo músico, compositor e mestre do cavaquinho, autor do choro “Brasileirinho”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

