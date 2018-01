Aconteceu em 27 de março

Há 50 anos (1965) os presidentes Castelo Branco e Alfredo Stroessner inauguravam a Ponte da Amizade, sobre o Rio Paraná, ligando o Paraguai às rodovias brasileiras e ao Porto de Paranaguá

Há 55 anos (1960) nascia no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Renato Russo, cantor e compositor, vocalista e fundador da banda de rock Legião Urbana. Clique no link e leia uma de suas entrevistas publicadas no “Estadão (13/01/1997)

Dia Nacional da Inclusão Digital, instituído pela Lei 3217/2004

Há 25 anos (1990) Jessica Tandy recebia o Oscar de melhor atriz pelo papel de Daisy Werthan, em “Conduzindo Miss Daisy”. Ela foi a atriz mais velha premiada com a estatueta. Tinha 81 anos

Há 25 anos (1990) estreava na extinta TV Manchete a novela “Pantanal”, escrita por Benedito Ruy Barbosa

Há 70 anos (1945) durante a Segunda Guerra, a Argentina declarava guerra à Alemanha e ao Japão

Há 105 anos (1910) manifesto de Rui Barbosa denunciava fraudes eleitorais na campanha para a presidência

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

