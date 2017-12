Aconteceu em 27 de março

Dia Internacional do Teatro, instituído em 1961 pelo Instituto Internacional de Teatro (ITI), data de inauguração do Teatro das Nações, em Paris

Dia do Circo, criado em homenagem ao palhaço Piolim, Abelardo Pinton, nascido neste dia (1897)

Há 1 ano (2015) A Polícia Federal (PF) prendia o presidente da Galvão Engenharia, Dario de Queiroz Galvão Filho, acusado de chefiar esquema de propinas na Petrobrás

Há 1 ano (2015) Morria Tomas Tranströmer, poeta sueco ganhador do Nobel de Literatura em 2011, aos 83 anos

Há 5 anos (2011) Morria aos 88 anos o teólogo José Comblin, teórico da teologia da Libertação

Há 5 anos (2011) Ídolo e capitão do São Paulo, Rogério Ceni marcava o 100º gol de sua carreira, tornando-se o maior goleiro-artilheiro da história do futebol mundial. Durante sua carreira, o goleiro marcou 131 gols, veja todos aqui

Há 10 anos (2006) Antonio Palocci deixava o cargo de ministro da Fazenda, três semanas após o Estado publicar um relato do caseiro Francenildo dos Santos Costa, o Nildo, sobre festas e partilha de dinheiro em uma mansão no Lago Sul de Brasília, com participação de Palocci e da ‘República de Ribeirão

