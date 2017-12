Aconteceu em 28 de dezembro

Dia da Marinha Mercante, em tributo ao aniversário de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá (1813), grande incentivador do desenvolvimento dos portos no país no século XIX

2011 – Assumia cargo no Senado, o ex-governador Jader Barbalho (PMDB-PA), beneficiado pelo cancelamento da Ficha Limpa

1978 – A Eletrobrás adquiria o controle acionário do grupo Light por US$ 380 milhões

1918 – Morria, no Rio de Janeiro, o poeta e jornalista Olavo Bilac, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, aos 53 anos

1813 – Nascia Irineu Evangelista de Sousa, o Visconde de Mauá, industrial, banqueiro e político, precursor da inovação e do empreendedorismo no país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

