Aconteceu em 28 de fevereiro

Há 30 anos (1985) era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, ligando a Serra dos Carajás, no estado do Pará, ao Porto de Itaqui, no Maranhão

Há 80 anos (1935) morria no Rio de Janeiro, Chiquinha Gonzaga, compositora, instrumentista e a primeira mulher a reger uma orquestra no país (1885), aos 87 anos. Clique na imagem e leia matérias sobre esta grande artista, especialmente selecionadas por nossos editores:

Há 5 anos (2010) morria José Mindlin, empresário e bibliófilo, aos 95 anos

Há 10 anos (2005) morria o comediante Antônio Carlos, pai da atriz Glória Pires, pioneiro dos programas humorísticos no rádio. Ficou conhecido por seu personagem Joselino Barbacena, aluno da “Escolinha do Professor Raimundo”

Há 30 anos (1985) Ulysses Guimarães era eleito presidente da Câmara dos Deputados

Há 70 anos (1945) Getúlio Vargas assinava ato convocando eleições gerais no país

Há 95 anos (1920) nascia Virgínia Lane, atriz e cantora carioca, musa do teatro de revista nas décadas de 40 e 50

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

