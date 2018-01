Aconteceu em 28 de janeiro

Dia do Comércio Exterior

Dia do Portuário, em alusão à abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior, em 1808

2012 – Buscando renovar-se, o Partido Comunista de Cuba (PCC) iniciava conferência nacional, presidida por Raúl Castro

2004 – “Chacina de Unaí”: auditores e motorista do Ministério do Trabalho eram assassinados em emboscada, na zona rural de Unaí, no noroeste de Minas

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

