Aconteceu em 28 de maio

Há 1 ano (2014) o Congresso instalava CPI mista da Petrobras com mesmo presidente da CPI do Senado (o senador Vital do Rêgo – PMDB-PB)



Há 15 anos (2000) o Grupo Estado lançava o Portal estadao.com.br

Há 70 anos (1945) o presidente Getúlio Vargas decretava o novo Código Eleitoral Brasileiro, regulamentando o processo eleitoral e permitindo o voto secreto e as eleições diretas

