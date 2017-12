Aconteceu em 28 de março

Há 10 anos (2006) consórcio formado por Andrade Gutierrez, Cemig e Pactual comprava a Light distribuidora de enrgia do Rio de Janeiro

Há 10 anos (2006) Guido Mantega, então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assumia o Ministério da Fazenda, substituindo Antonio Palocci

Há 30 anos (1986) o satélite brasileiro Brasilsat A2 era lançado do centro espacial de Kourou, na Guiana Francesa

Há 60 anos (1956) nascia a cantora brasileira Zizi Possi

Há 75 anos (1941) a escritora inglesa Virginia Woolf se suicidava após uma longa luta contra a depressão

Há 80 anos (1936) nascia Mario Vargas Llosa. O escritor e político peruano foi laureado com o Nobel de Literatura de 2010 . Clique aqui para conferir o perfil do escritor no Estadão Acervo

