Aconteceu em 28 de março

2012 – A Câmara dos Deputados aprovava a Lei Geral da Copa, sem a liberação explícita da venda de bebidas alcoólicas em estádios

2012 – Curado de um câncer, o ex-presidente Lula anunciava retorno à vida pública

1968 – Ditadura Militar: o estudante Edson Luís de Lima Souto era morto em confronto com a polícia, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro

1953 – Morria o atleta índio norte-americano Jim Thorpe, campeão olímpico de pentatlo e decatlo (1912), na miséria e sem medalhas (devolvidas aos filhos 70 anos depois)

1928 – Empresários paulistas fundavam o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

