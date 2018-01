Aconteceu em 28 de outubro

Dia de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. A devoção neste santo, cada vez mais forte entre os paulistanos, transforma a paisagem da Avenida Jabaquara na data. Clique na imagem e leia matéria completa, publicada pelo “Estadão (1974):

Há 45 anos (1969) era inaugurado, em São Paulo, novo trecho da Radial Leste-Oeste, permitindo conexão da Rua Amaral Gurgel com a Bela Vista. Leia também “Como era São Paulo”, material exclusivo sobre o assunto especialmente selecionado por nossos editores:

Há 50 anos (1964) nascia em Niterói Zélia Duncan, violinista, cantora e compositora, ícone da música popular brasileira. Ela venceu o concurso da Funarte aos 16 anos. Na década seguinte, lançou seu segundo disco e consolidava carreira de sucesso. Clique na imagem e leia entrevista completa publicada no Caderno 2, pelo “Estadão” (1995):

Dia do Servidor Público

Há 2 anos (2012) Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Educação, era eleito prefeito de São Paulo

Há 5 anos (2009) acontecia a estreia mundial do documentário “This Is IT” mostrando os bastidores do que seria o último show de Michael Jackson

Há 10 anos (2004) o nadador Gustavo Borges, medalhista olímpico, encerrava oficialmente sua carreira com uma festa na no Clube Pinheiros, em São Paulo

Há 90 anos (1924) começava o levante tenentista no Estado do Rio Grande, liderado pelo capitão Luís Carlos Prestes. Clique aqui e leia outros fatos curiosos e interessantes sobre sua vida e atuação política

Há 100 anos (1914) nascia Jonas Edward Salk, médico e pesquisador norte-americano, criador da primeira vacina contra poliomelite (1954)

Há 310 anos (1704) morria John Locke, filósofo inglês e ideólogo do liberalismo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

