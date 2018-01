Aconteceu em 29 de outubro

Dia Nacional do Livro

Há 5 anos (2010) a ANP confirmava que o poço de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, havia atingido uma jazida a 5,4 mil metros de profundidade, a maior descoberta já anunciada

Há 5 anos (2010) representantes de 193 países aprovavam um novo acordo para proteção e uso dos recursos da biodiversidade do planeta na conferência COP10, em Nagoya, no Japão, o documento é conhecido como Protocolo de Nagoya

Há 15 anos (2000) Marta Suplicy (PT) era eleita prefeita da cidade de São Paulo, substituindo Celso Pitta

Há 70 anos (1945) o presidente Getúlio Vargas era deposto pelo Alto Comando do Exército, após governar o País por 15 anos. O ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu o governo provisoriamente. Clique aqui para conferir o perfil do político

Há 205 anos (1810) era fundada a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, para abrigar o acervo real trazido pela corte do príncipe regente D. João, em 1808 (aberta ao público em 1814)

