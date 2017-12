Aconteceu em 29 de agosto

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Há 5 anos (2010) morria a pedagoga paulistana Dorina de Gouvêa Nowill, ícone da luta pela inclusão da pessoa com deficiência visual

Há 5 anos (2010) morria Ary Fernandes, dramaturgo e autor da série O Vigilante Rodoviário

Há 10 anos (2005) o furacão Katrina destruía os diques que cercavam a cidade de Nova Orleans, provocando inundações que deixavam quase 1.500 mortos

Há 15 anos (2000) o papa João Paulo II estabelecia normas morais para estudos médicos no século 21, apoiando a doação de órgãos e o estudo do tronco de células adultas, mas condenando a clonagem humana e a experiência com embriões

Há 40 anos (1975) golpe militar no Peru derrubava Juan Velasco Alvarado

Há 50 anos (1965) os norte-americanos Charles Conrad tripulando a GeminiV, tornavam-se as primeiras pessoas a passar mais de uma semana no espaço

Há 80 anos (1935) nascia William Friedkin. O cineasta norte-americano dirigiu obras como Operação França e o clássico de horror O Exorcista, dois grandes filmes da década de 1970

Há 95 anos (1920) nascia Charlie Parker. Saxofonista e compositor de jazz, o músico é considerado um dos inventores do bebop

Há 100 anos (1915) nascia Ingrid Bergman, atriz sueca, diva do cinema nos anos 40

Há 105 anos (1910) o Japão oficializava a anexação da Coreia



