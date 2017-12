Aconteceu em 29 de janeiro

Há 100 anos (1915) Heitor Villa-Lobos realizava primeiro recital com obras de sua autoria, na cidade fluminense de Nova Friburgo (RJ). Violentamente atacado pela crítica especializada da época, ele firmou reputação entre as vanguardas musicais e consolidou carreira de sucesso no país e no exterior. Clique na imagem para saber mais sobre o compositor e maestro.



Foto: Reprodução

Há 1 ano (2014) entrava em vigor a Lei de Combate à Anticorrupção, punindo empresas envolvidas em fraudes

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 2 anos (2013) resolução do Conselho Nacional de Trânsito instituía em todo país a tolerância zero ao álcool

Há 30 anos (1985) iniciava-se em Curitiba, no Paraná, o primeiro Congresso Nacional do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Há 40 anos (1975) famoso na crônica policial carioca, o criminoso Lúcio Flávio era assassinado na prisão

Há 110 anos (1905) morria no Rio de Janeiro, o jornalista e escritor José do Patrocínio, aos 51 anos

Há 120 anos (1895) nascia o Barão de Itararé, escritor e jornalista pioneiro do humor político brasileiro

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |