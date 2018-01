Aconteceu em 29 de junho

Dia Internacional do Design Industrial

Dia de São Pedro e São Paulo

Dia do Pescador



Há 10 anos (2005) o Brasil goleava a Argentina e conquistava o título na Copa das Confederações. Foi o segundo título do Brasil nessa competição, o primeiro foi no ano de 1997

Há 10 anos (2005) o Senado instalava a CPI dos Bingos para investigar a atuação do ex-assessor da Casa Civil Waldomiro Diniz, acusado de extorquir a máfia do jogo no Rio de Janeiro para financiar a campanha do PT

Há 20 anos (1995) Carlos Arthur Nuzman assumia a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

Há 20 anos (1995) morria aos 74 anos a atriz norte-americana Lana Turner, considerada uma das maiores estrelas de Hollywood entre as décadas de 1940 e 1950

Há 20 anos (1995) o ônibus espacial norte-americano Atlantis e a estação russa Mir se uniam no espaço, 20 anos depois do primeiro acoplamento orbital russo-norte-americano

Há 25 anos (1990) morria aos 74 anos, Irving Wallace, escritor norte-americano

Há 45 anos (1970) era inaugurado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, instalado no Mosteiro da Luz

Há 120 anos (1895) morria o marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente da República

