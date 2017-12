Aconteceu em 29 de maio

Há 15 anos, morria em São Paulo, João do Pulo, ídolo do atletismo brasileiro, vítima de cirrose hepática, aos 45 anos

Há 35 anos, estudantes inauguravam em Salvador (BA), o 31º Congresso da UNE, o “Congresso da Reconstrução”, realizado sem intervenção policial, pela primeira vez desde o golpe de 1964

Há 95 anos, com gol de Arthur Friedenreich (“El Tigre”), a Seleção Brasileira vencia o Uruguai e conquistava seu primeiro título internacional, na Copa América

Dia do Estatístico e do Geógrafo, data da fundação do Instituto Nacional de Estatística (INE), precursor do IBGE (1936)

2012 – A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do Cachoeira aprovava quebra do sigilo da Construtora Delta, principal empreiteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

1984 – Era detido na periferia de Diadema, Fernando Ramos da Silva, o menino de rua protagonista de “Pixote – A Lei do Mais Fraco”. Acusado de crimes, foi morto por policiais em Diadema (SP), em 1987

1954 – O papa Pio X era canonizado pelo papa Pio XII

1934 – Os Estados Unidos assinavam acordo com Cuba aceitando revogar a Emenda Platt mas garantido seus direitos sobre a Base de Guántanamo. Eram então presidentes dos países Fulgencio Batista e Franklin Delano Roosevelt

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

