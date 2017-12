Aconteceu em 29 de maio

Dia do Geógrafo

Há 1 ano (2014) o ministro Joaquim Barbosa anunciava aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF)

Há 5 anos (2010) Viktor Orban, líder do partido Fidesz (conservador), assumia a chefia de governo na Hungria

Há 25 anos (1990) Boris Yeltsin era eleito pelo Parlamento presidente da Rússia

Há 30 anos (1985) trinta e nove pessoas morriam em um confronto entre torcedores do Liverpool e do Juventus, na final da Copa da Europa (atual Liga dos Campeões), no estádio de Heysel, na Bélgica.

Há 45 anos (1970) era inaugurado o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS)

