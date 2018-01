Aconteceu em 29 de maio

Dia do Estatístico

2012 – A CPI do Cachoeira aprovava quebra do sigilo da Construtora Delta, principal empreiteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

2011 – A Justiça condenava a onze anos e meio de prisão, o empresário Ricardo Mansur, ex-dono das redes Mappin e Mesbla, acusado de gestão fraudulenta

2003 – O Senado aprovava projeto contra pirataria de CDs

1958 – Morria o poeta espanhol Juan Ramon Jimenez, Prêmio Nobel de Literatura (1956)

1953 – Alpinistas chegavam pela primeira vez ao topo do Monte Everest

1938 – O jornal “O Estado de S. Paulo” noticiava a construção de um novo bairro de São Paulo, o Centro Industrial de Jaguaré

1913 – Estreava em Paris, o balé “A Sagração da Primavera”, do compositor russo Igor Stravinsky

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

