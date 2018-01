Aconteceu em 29 de setembro

Dia Mundial do Petróleo

Dia do Anunciante

2012 – Morria a apresentadora Hebe Camargo, pioneira da televisão brasileira, aos 83 anos

2008 – Em cerimônia na Academia Brasileira de Letras, o presidente Luiz Inácio Lula Silva promulgava o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em dezembro de 1990

1988 – As Forças de Paz da Organização das Nações Unidas venciam o Prêmio Nobel da Paz



1988 – Morria Charles Samuel Addams, cartunista norte-americano, mestre do humor negro e criador da sinistra “Família Addams”

1988 – Um maranhense armado sequestrava um avião com o objetivo de atingir o Palácio do Planalto, em Brasília; sua intenção era matar José Sarney, a quem atribuía culpa pela situação econômica do país

1938 – Itália, Grã-Bretanha e França assinavam o Acordo de Munique, concedendo à Alemanha nazista a região dos Sudetos

1908 – Morria no Rio de Janeiro, Machado de Assis, o mais importante escritor da prosa realista da literatura brasileira, aos 69 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

