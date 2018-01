Aconteceu em 3 de abril

Há 5 anos (2011) em meio a uma onda de repressão, a polícia chinesa prendia no aeroporto de Pequim, um dos mais ferrenhos opositores do Partido Comunista, o ativista pró-direitos humanos Ai Weiwei , famoso artista chinês e um dos idealizadores do estádio Ninho de Pássaro, que se transformou em ícone da Olimpíada de Pequim

Primavera Árabe: há 5 anos (2011) milhares protestavam no Iêmen pela renúncia do presidente

Há 5 anos (2011) falha no brinquedo Double Shock do Playcenter, na zona oeste de São Paulo, deixava 8 pessoas feridas, dois em estado grave, era o segundo acidente no local em menos de um ano

Há 35 anos (1981) era lançado o primeiro computador pessoal portátil, o Osborne 1. Criado por Adam Osborne a máquina pesava 10,6 quilos e custava cerca de 1.800 dólares

Há 80 anos (1936) condenado pelo raptado e assassinado o bebê do casal Lindbergh (1932), Bruno Hauptmann era executado nos Estados Unidos

Há 95 anos (1921) nascia Maria Clara Machado, escritora e dramaturga brasileira, autora de famosas peças infantis

