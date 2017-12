Aconteceu em 3 de agosto

Há 3 anos (2011) por falta de assinaturas, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-RR) arquivava a CPI dos Transportes e no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Seria a segunda CPI do governo Dilma, a primeira com peso político

Há 4 anos (2010) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aposentava compulsoriamente o ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção

Há 5 anos (2009) Luiz Inácio Lula da Silva sancionava a nova Lei Nacional de Adoção

Há 10 anos (2004) a Estátua da Liberdade era reaberta à visitação pública pela primeira vez desde os atentados de 11 de setembro de 2001

Há 15 anos (1999) primeiro ano de governo de Hugo Chavez: a Assembleia Constituinte era instalada oficialmente e iniciava elaboração da nova Carta Magna

Há 35 anos (1979) racionamento de gasolina provocava corrida da população aos postos da cidade. Leia mais “Tanques vazios, cidade parada”

Há 100 anos (1914) Primeira Guerra: França, Bélgica declaravam guerra à Alemanha; entre 28 de julho e 4 de agosto, todas as potências entrariam na guerra (menos a Itália); o estopim havia sido o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho.

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

