Aconteceu em 3 de maio

Há 5 anos (2010) as companhias aéreas americanas United Airlines e Continental firmavam um acordo de fusão de US$ 3 bilhões criando a maior companhia aérea do mundo.



Há 105 anos (1910) o cometa Halley podia ser visto passando pelo céu do Brasil



Há 25 anos (1990) morria José Olympio, editor e livreiro fundador da editora que leva seu nome, a Livraria José Olympio Editora, aos 87 anos

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, instituído pela Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). A data comemora a aprovação da Declaração de Windhoek (1991), redigida por jornalistas africanos para promover uma imprensa livre e pluralista

Há 105 anos (1910) nascia o lexicógrafo, tradutor e filólogo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o Aurélio do dicionário

# ESTADÃO ACERVO

