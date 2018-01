Aconteceu em 30 de abril

Há 40 anos (1975) terminava a Guerra do Vietnã com a ocupação de Saigon pelos Vietcongue e rendição incondicional do Vietnã do Sul.





Há 70 anos (1945) o Reichstag, antiga sede do Parlamento alemão, era tomado pelas tropas soviéticas. Eram relatadas as primeiras notícias da possível morte de Adolf Hitler. No fronte ocidental, a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim.



Dia da OEA -Organização dos Estados Americanos

Dia internacional do Jazz, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, em 2011

Há 35 anos (1980) sob protestos, a princesa Beatriz assumia o trono holandês, após renúncia de sua mãe Juliana (ela abdicou em 2013)

Há 40 anos (1975) era iniciada em Minas Gerais a construção da Ferrovia do Aço, ícone das obras abandonadas no país

