Aconteceu em 30 de abril

Dia Internacional do Jazz

Há 10 anos (2006) o brasileiro Acelino Popó vencia o americano Zahir Raheem, conquistava o cinturão dos leves da Organização Mundial de Boxe e tornava-se tetracampeão

Há 15 anos (2001) morria escritora e dramaturga Maria Clara Machado, autora de famosas peças infantis

Há 15 anos (2001) o primeiro turista espacial da história, o milionário norte-americano Dennis Tito, chegava à Estação Espacial Internacional na nave russa Soyuz TM-32

Há 30 anos (1986) o seguro-desemprego era regulamentado pelo Decreto n.º 92.608

Há 35 anos (1981) duas bombas explodiam no Centro de Convenções Riocentro, no Rio,durante show comemorativo do Dia do Trabalho. Leia também: Bombas no Riocentro

Há 70 anos (1946) o presidente Eurico Gaspar Dutra proibia o jogo no Brasil

