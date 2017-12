Aconteceu em 30 de dezembro

2011 – Morria vítima de acidente vascular cerebral (AVC), o jornalista e escritor Daniel Piza, colunista do jornal “O Estado de S. Paulo”, aos 41 anos

2011 – Novo governo conservador da Espanha anunciava medidas de austeridade, prevendo cortes de 40 bilhões de euros para combater déficit

2006 – Saddam Hussein era enforcado em Badgá

1993 – O Vaticano estabelecia relações diplomáticas com Israel

1968 – Com base no Ato Institucional nº 5, Costa e Silva suspendia os direitos políticos do ex-governador Carlos Lacerda, da Guanabara, por 10 anos

1898 – Nascia Luiz da Câmara Cascudo, folclorista, antropólogo e historiador potiguar, considerado um dos maiores estudiosos da cultura popular brasileira

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

