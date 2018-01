Aconteceu em 30 de janeiro

Dia Mundial da Não Violência e da Paz, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em memória ao assasinado do líder pacifista Mahatma Gandhi, em 1948

1969 – Os Beatles faziam último “concerto” ao vivo, no telhado dos estúdios da Apple Records

1869 – Era publicado na revista “Vida Fluminense”, a primeira história em quadrinhos nacional: “As Aventuras de Nhô Quim”, de autoria do artista italo-brasileiro Angelo Agostini; a data foi escolhida para celebrar o “Dia do Quadrinho Nacional”, instituído em 1984, pela Associação de Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo

1859 – O primeiro bonde, puxado a burro, circulava na cidade do Rio de Janeiro, em caráter experimental, ligando o Largo do Rocio (atual Praça Tiradentes), ao Alto da Boa Vista

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

