Aconteceu em 30 de julho

Há 1 ano (2013) Neymar jogava pela primeira vez com a camisa do Barcelona

Há 1 ano (2013) os Estados Unidos condenavam soldado por vazar segredos dos Estados Unidos ao site WikiLeaks

Há 2 anos (2012) os presidentes de Brasil, Argentina e Uruguai formalizavam a entrada da Venezuela no Mercosul. A medida foi aprovada sem respaldo do Paraguai, suspenso do bloco após o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo

Há 5 anos (2009) César Cielo conquistava o ouro nos 100m livre e batia recorde no Mundial de Roma

Há 5 anos (2009) Nelsinho Piquet denunciava farsa de resultado no GP de Cingapura de 2008

Há 30 anos (1984) o nadador Ricardo Prado conquistava a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles

Há 35 anos (1979) o ministro das Minas e Energia, Cesar Cals, anunciava fechamento dos postos de gasolina aos sábados





Há 45 anos (1969) a sonda norte-americana Mariner 6 passava por Marte e enviava fotografias inéditas do planeta

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |