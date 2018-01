Aconteceu em 30 de julho

Há 5 anos (2010) José Sarney barrava inquérito dos atos secretos no Senado

Há 10 anos (2005) morria em acidente aéreo, John Garang, vice-presidente do Sudão e ex-líder rebelde do Movimento de Libertação do Povo do Sudão (SPLM)

Há 15 anos (2000) Rubens Barrichello ganhava sua primeira corrida na Fórmula 1

Há 35 anos (1980) o Knesset aprovava lei anexando Jerusalém Oriental ao território israelense

Há 65 anos (1950) morria em acidente aéreo o Senador Salgado Filho, político gaúcho, candidato ao governo do Rio Grande do Sul e nosso primeiro Ministro da Aeronáutica

