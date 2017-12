Dia do Decorador

Dia do Geólogo (profissão regulamentada pela Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962)

Há 1 ano (2014) o governo brasileiro anunciava redução do seu efetivo militar no Haiti, após dez anos de missão de paz no país



Há 25 anos (1990) terremoto deixava centenas de mortos no Peru

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |