Aconteceu em 30 de outubro

Dia do Comerciário

2007 – O Brasil era confirmado como anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014

2003 – Corrupção governo Lula: Operação Anaconda deflagrada pela Polícia Federal prendia o juiz federal Rocha Mattos, sob acusação de venda de sentenças

1988 – Esportes: Ayrton Senna conquistava o primeiro título mundial de Fórmula 1, no Grande Prêmio do Japão

1953 – O general George Marshall, idealizador do plano de recuperação econômica da Europa no pós-guerra, recebia o Nobel da Paz, juntamente com Albert Schweitzer, teólogo, filósofo e musicista alemão

1938 – Transmissão radiofônica da peça “A Guerra dos Mundos”, por Orson Welles, desencadeava pânico na costa leste dos Estados Unidos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

