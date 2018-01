Aconteceu em 30 de setembro

Dia Mundial da Navegação

Dia Mundial do Tradutor

Dia da Secretária

Dia do Jornaleiro

Há 5 anos (2010) o Estado recebia o Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo por matéria denunciando vazamento da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), feita pelos jornalistas Renata Cafardo e Sérgio Pompeu, com o fotógrafo Evelson de Freitas, às vésperas da data inicial de aplicação do exame

Há 30 anos (1985) morria Charles Richter. O físico e sismólogo americano criador da escala sismográfica que leva seu nome

Há 55 anos (1960) o desenho animado Os Flintstones entrava no ar pelo canal ABC. A produção de Hanna-Barbera retratava o cotidiano de uma típica família americana de classe média na Idade da Pedra

Há 55 anos (1960) era proclamada a independência da Nigéria

Há 60 anos (1955) morria James Dean. Um acidente de automóvel matou o ator americano, aos 24 anos de idade. Clique aqui para saber mais sobre o jovem astro de Hollywood

Há 80 anos (1935) nascia Johnny Mathis, cantor norte-americano

