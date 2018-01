Aconteceu em 31 de outubro

Dia das Bruxas (Halloween). “Um cortejo macabro passou pelas ruas e assustou transeuntes nas ruas dos Jardins, na zona sul da cidade”. Clique na imagem e leia a matéria completa publicada pelo “Estadão” (1991)

Há 30 anos (1984) a primeira-ministra indiana Indira Gandhi era assassinada em Nova Délhi por membros de sua guarda

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 110 anos (1904) o Congresso aprovava lei instituindo no Rio de Janeiro a Lei da Vacina Obrigatória, de autoria do médico Oswaldo Cruz. Ele implantou medidas sanitárias que provocaram grande reação popular. Também foi alvo de sátiras na imprensa. Clique na imagem e leia estas e outras curiosidades da época (matéria do “Estadão” – 25/04/1971)

Dia Mundial da Poupança, celebrado pela primeira vez em 1925

Há 4 anos (2010) a economista Dilma Rousseff (PT) era eleita presidente, no segundo turno das eleições, tornando-se a primeira mulher da história do país a ocupar o cargo

Há 5 anos (2009) morria aos 100 anos, o antropólogo e etnólogo francês Claude Lévi-Strauss, um dos maiores intelectuais do século XX

Há 10 anos (2004) José Serra (PSDB) era eleito prefeito de São Paulo, desbancando a candidata Marta Suplicy (PT)

Há 15 anos (1999) luteranos e católicos assinavam na cidade de Augsburgo, na Alemanha, a “Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação”, num gesto histórico de reaproximação entre as duas religiões

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |