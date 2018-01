Aconteceu em 31 de outubro

Dia Mundial da Poupança

Dia Nacional do Saci-Pererê (Lei nº 11.669, de 13 de janeiro de 2004)

Dia das Bruxas (Halloween)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 5 anos (2010) Dilma Rousseff era eleita presidente do Brasil, no segundo turno das eleições, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo no País

Há 20 anos (1995) proposta separatista era derrotada em referendo na província canadense de Quebec

Há 110 anos (1905) Mário de Alencar é eleito para a Cadeira nº 21 da Academia Brasileira de Letras

Há 120 anos (1895) nascia Oswaldo Goeldi, artista plástico carioca, considerado o maior gravurista do Brasil e um dos expoentes do modernismo

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |