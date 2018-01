Aconteceu em 31 de outubro

Dia Mundial da Poupança

2011- A Autoridade Palestina era admitida na Unesco

2010 – A economista Dilma Rousseff (PT) era eleita presidente do Brasil, no segundo turno das eleições, tornando-se a primeira mulher da história do país a ocupar o cargo

2002 – Caso Richthofen: eram assassinados o engenheiro Manfred Albert e sua mulher, Marísia, na casa onde moravam, no bairro nobre do Brooklin, zona sul de São Paulo; o crime havia sido planejado pela filha do casal

1996 – Um Folker da Tam caia, após decolar do aeroporto de Congonhas, destruindo casas e matando 99 pessoas em um dos piores acidentes aéreos da história brasileira e mundial

1912 – Nascia Dale Evans, cantora e atriz americana que atuou em mais de trinta filmes de faroeste ao lado do marido, o astro Roy Rogers

1902 – Nascia Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e crônista brasileiro

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

