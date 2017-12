Aconteceu em 4 de dezembro

Dia Mundial da Propaganda, estabelecido durante o 1° Congresso Sul-Americano de Propaganda, na cidade de Buenos Aires, na Argentina (1936)

Dia do Orientador Educacional

2011 – Com um empate sem gols diante do Palmeiras, no Estádio do Pacaembu, o Corinthians conquistava o pentacampeonato brasileiro

2011 – Sob investigação, o ex-presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa) , João Havelange renunciava ao Comitê Olímpico Internacional (COI) após 48 anos como membro da entidade

1998 – O buraco negro na camada de ozônio sobre a Antártica batia recorde

1993 – Morria em Los Angeles Frank Zappa, multi-instrumentista, produtor e compositor, aos 52 anos

1963 – Arnon de Mello (PDC-AL) matava José Kairala (PSD-AC), na tribuna do Senado

1848 – Morria o padre austríaco Joseph Mohr, autor do texto de “Noite Feliz”

1818 – Era fundada a cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado de São Paulo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

