Aconteceu em 4 de dezembro

Dia Mundial da Propaganda, instituído em 1936, durante o 1° Congresso Sul-Americano

Dia do Orientador Educacional

Há 5 anos (2010) em meio ao caos político, Laurent Gbagbo tomava posse para cumprir mais um mandato como presidente da Costa do Marfim. O resulto das eleições foi questionado por órgão internacionais e pela oposição que apontavam fraudes na votação

Há 10 anos (2005) milhares saiam às ruas de Hong Kong para pedir por democracia e por sufrágio universal

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 35 anos (1985) a banda Led Zeppelin comunicava o fim do grupo, após a morte do baterista John Bonham

Há 30 anos (1985) morria Vítor Mateus Teixeira, mais conhecido como Teixeirinha, cantor e compositor foi um ídolo da música popular no Rio Grande do Sul

Há 40 anos (1975) morria a filósofa Hannah Arendt. Importante pensadora política do século 20, ela desenvolveu o conceito de “banalidade do mal” e tem entre suas obras clássicas As Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém

# Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |