Aconteceu em 4 de fevereiro

Há 15 anos (2000) morria Décio de Almeida Prado, jornalista, professor, crítico teatral do “Estadão” e primeiro editor do Suplemento Literário

Há 40 anos (1975) era inaugurado o edifício do Instituto do Coração (Incor)





Há 1 ano (2014) Aloizio Mercadante assumia a chefia da Casa Civil

Há 1 ano (2014) a Volkswagen lançava no país o compacto Up, idealizado para ser uma espécie de “Fusca do século 21. “A ideia é levar mobilidade para muitos brasileiros que ainda não têm condições de comprar um automóvel”, dizia o presidente da empresa, Thomas Schmall

Há 20 anos (1995) morria Patrícia Highsmith, escritora norte-americana, conhecida como a “rainha do suspense”. Autora de clássicos do gênero como “Pacto Sinistro”, “O Sol por Testemunha”, entre outros sucessos

Há 35 anos (1980) Abolhassan Bani-sadr assumia a Presidência do Irã. Foi o primeiro eleito para o cargo após a revolução de 79.

Há 100 anos (1915) nascia Ray Evans, compositor norte-americano, autor de muitas letras famosas de músicas de cinema dos anos 1950 e 1960 e ganhador de vários prêmios