Aconteceu em 4 de fevereiro

Há 1 ano (2015) a Justiça Federal bloqueava bens do empresário Eike Batista e família

Há 1 ano (2015) morria Odete Lara. A atriz foi musa do cinema novo e da bossa-nova e estrelou produções como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), de Glauber Rocha

Há 5 anos (2011) morria a atriz sueca Lena Nyman

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 10 anos (2006) três pessoas morriam pisoteadas durante um evento do grupo mexicano RDB, em São Paulo

Há 10 anos (2006) morria Betty Friedan, escritora e fundadora do feminismo moderno americano

Há 15 anos (2001) Herbert Viana sofria um grave acidente de ultraleve. A esposa do vocalista da banda Paralamas do Sucesso morreu na queda e o cantor ficou paraplégico

Há 15 anos (2001) morria o trombonista americano pioneiro do estilo bebop, J.J.Johnson

Há 35 anos (1981) morria Mario Camerini, cineasta italiano, precursor do Neo-realismo

Há 45 anos (1971) desabava o Pavilhão de Exposição na Gameleira, em Belo Horizonte

Há 45 anos (1971) era criado o Parque Nacional da Serra da Bocaina, entre São Paulo e Rio de Janeiro (Decreto 68.172)

Há 65 anos (1951) morria Madre Maria Ameteia de Sion, nascida na França e naturalizada brasileira, diretora do Sion e fundadora de inúmeras obras de assistência social e benemerência

Há 80 anos (1936) nascia Claude Nobs,fundador e diretor do Festival de Jazz de Montreux e um dos responsáveis pela popularização da música brasileira

Há 80 anos (1936) o líderes do partido nazista Wilhelm Gustloff era assassinado pelo jovem estudante judeu, David Frankfurter

Há 85 anos (1931) nascia Barry Feinstein, célebre fotógrafo das grandes estrelas do rock da década de 1960. Ele é autor de imagens famosas como a que estampou a capa do disco de Bob Dylan The Times They Are a-Changin (1964)

Há 85 anos (1931) nascia Isabelita Peron, terceira esposa de Juan Perón, ela foi a primeira mulher a se tornar presidente da Argentina, e governou o país de 1974 até 1976

Há 135 anos (1881) nascia o pintor cubista francês Fernand Léger. Clique aqui para ler mais sobre ele

Há 155 anos (1861) sete estados sulistas dos EUA se separavam da União e formavam os Estados Confederados da América

Há 165 anos (1851) nascia José Luis de Almeida Nogueira, Catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo, deputado provincial e jornalista. Ele é autor da obra “Academia de São Paulo – Tradições e Reminiscências” (1907-12)

# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram