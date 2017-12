Aconteceu em 4 de janeiro

Há 40 anos (1975) o jornal“O Estado de S. Paulo” comemorava centenário de fundação. Pela primeira vez em mais de dois anos os censores não estavam mais presentes nas redações. Neste ano, o governo militar começou a diminuir a pressão sobre os meios de comunicações. A vigilância foi mantida até o restabelecimento do regime democrático. Clique na imagem abaixo e leia matéria publicada pelo “Estadão” (13/12/1978). Veja mais sobre o assunto no link: “Acervo mostra as marcas da censura”

Há 105 anos (1910) Santos Dumont sofria um acidente com o aeroplano “Demoiselle II”. Foi a última vez que pilotou um avião

Há 5 anos (2010) morria o coronel e ex-deputado Erasmo Dias, aos 85 anos. Comandou a invasão da PUC (1977), emblemático episódio da repressão ao movimento estudantil durante a ditadura

Há 30 anos (1985) nasciam em hospital de Paris os primeiros trigêmeos de proveta da França

Há 45 anos (1970) era fundada a Agência Estado

Há 50 anos (1965) morria T. S. Eliot, poeta, crítico e dramaturgo norte-americano naturalizado inglês, ícone da poesia moderna de língua inglesa

Há 140 anos (1875) era fundado o jornal “A Província de S.Paulo” (futuro “Estadão)

Há 230 anos (1785) nascia Jacob Grimm, erudito alemão, autor de clássicos da literatura infantil como “João e Maria”, “Branca de Neve e os 7 Anões”, entre outros, juntamente com seu irmão, Wilhelm Grimm

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

