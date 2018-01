Aconteceu em 4 de março

Há 90 anos (1925) nascia no bairro da Barra Funda, em São Paulo, Inezita Barroso, cantora, instrumentista, “a guardiã das tradições brasileiras e grande dama da música caipira”. Também é apresentadora do “Viola, Minha Viola”, programa que está no ar desde 1980, na TV Cultura. Clique na imagem e leia mais na matéria publicada pelo “Estadão” (19/06/2003)

Há 3 anos (2012) Vladimir Putin, era eleito presidente da Rússia pela terceira vez, sucedendo Dmitri Medvedev, seu aliado político

Há 10 anos (2005) José Serra (PSDB) assinava decreto regulamentando a abertura do comércio aos domingos em São Paulo

Há 10 anos (2005) portadora de insuficiência renal crônica, Anna Paula Reinelt Marques deixava o hospital após receber rim da mãe. O caso comoveu a opinião pública. Três pessoas da família tinham o mesmo problema

Há 30 anos (1985) Julio Sanguinetti anunciava o restabelecimento total da liberdade de imprensa no Uruguai

Há 35 anos (1980) o líder nacionalista Robert Mugabe vencia a primeira eleição pluri-racial no Zimbábue (ex-Rodésia, antiga colônia britânica)

Há 105 anos (1910) nascia em São João del-Rei (MG) Tancredo Neves, advogado e político. Foi o primeiro presidente civil do país pós-ditadura militar (1964-1985)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

