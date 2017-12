Aconteceu em 4 de março

Há 1 ano (2015) o STF extinguia a pena imposta ao ex-presidente do PT de José Genoino no julgamento do Mensalão, após ele ter cumprido parte da pena e ter sido beneficiado por indulto de Natal

Há 5 anos (2011) morria o pedagogo Antonio Carlos Gomes da Costa. O educador integrou o grupo de redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Há 5 anos (2011) morria o cineasta britânico Charles Jarrott,vencedor de um Globo de Ouro por Ana dos Mil Dias (1969)





Há 15 anos (2001) o grupo terrorista Exército Republicano Irlandês (IRA) explodia um carro-bomba em frente à sede da BBC em Londres

Há 70 anos (1946) nascia Dadá Maravilha, ex-jogador de futebol, três vezes artilheiro do campeonato brasileiro

