Aconteceu em 4 de novembro

Há 5 anos (2010) o músico e escritor Chico Buarque recebia o Prêmio Jabuti 2010 de melhor livro de ficção por Leite Derramado

Há 15 anos (2000), análise de legistas americanos adensava polêmica do caso PC Farias. Com base em material entregue por um amigo do médico-legista Badan Palhares, três legistas norte-americanos reforçavam a tese de que Suzana Marcolino havia matado o empresário Paulo César Farias e depois se suicidado

Há 20 anos (1995) o filósofo francês Gilles Deleuze se suicidava



Há 20 anos (1995) o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin era assassinado por um nacionalista durante manifestação pela paz em Tel-Aviv

Há 35 anos (1980) o republicano Ronald Reagan era eleito presidente dos Estados Unidos

