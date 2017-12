Aconteceu em 5 de agosto

Há 20 anos (1996)

Começava na capital de São Paulo o rodízio de veículos obrigatório

Há 25 anos (1991)

Morria o empresário japonês Soichiro Honda, fundador da Honda





Dia Nacional da Saúde

Há 5 anos (2011) a Nasa enviava a Sonda Juno ao planeta Júpiter, em missão inédita para investigar a formação do planeta gasoso

Há 40 anos (1976) era inaugurado o museu Carmen Miranda, no Rio de Janeiro

Há 80 anos (1936) Monteiro Lobato publicava a obra O Escândalo do Petróleo (1936). O livro denunciava a falta de ações por parte do governo para explorar o petróleo no País e foi censurado pelo Estado Novo

Há 80 anos (1936) Jesse Owens ganhava a terceira medalha de ouro das Olimpíadas de Berlim

