Aconteceu em 5 de julho

2011 – Christine Lagarde assumia a direção do Fundo Monetário Internacional (FMI), no lugar de Dominique Strauss-Kahn, afastado após denúncia de violência sexual

1973 – Uma bandeira negra era içada no Forte, na presença do Brigadeiro Eduardo Gomes, único sobrevivente da revolta dos “18 do Forte Copacabana” (1922)

1958 – A tenista Maria Esther Bueno conquistava o torneio de Wimbledon pela primeira vez

1928 – A dupla de pilotos italianos Carlo Del Prete e Arturo batiam o “recorde” na travessia Roma–Natal

1853 – D. Pedro II sancionava lei criando o Banco do Brasil, resultante da fusão dos dois maiores bancos particulares da época, o Comercial do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil criado por Mauá



Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

