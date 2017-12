Aconteceu em 5 de março

Dia Nacional da Música Clássica, data de nascimento do maestro e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887)

Dia do Filatelista Brasileiro, instituído para marcar a assinatura do Decreto de 1829, baixado por D. Pedro I, organizando os Correios do Brasil (1829)

Há 1 ano (2015) o Sesc Pompéia era tombado patrimônio cultural do País

Há 5 anos (2011) morria o argentino Alberto Granado, amigo e companheiro de Ernesto Che Guevara em sua viagem pela América Latina (1951). A história foi levada ao cinema pelo filme Diários de Motocicleta

Há 20 anos (1991) exército iraquiano e rebeldes islâmicos xiitas se enfrentavam no Iraque. O conflito fazia milhares de vítimas

Há 40 anos (1976) o Partido Comunista soviético confirmava Leonid Brezhnev na chefia do governo da União Soviética

Há 70 anos (1946) Winston Churchill discursava contra a “cortina de ferro“. O ex-premiê britânico usou a metáfora para criticar a política soviética na Europa



Desenho retrata o naufrágio do Príncipe das Astúrias, 1916. Reprodução

Há 100 anos (1916) o transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias afundava em Ilhabela, no litoral paulista, no maior desastre marítimo ocorrido nas costas brasileiras. Clique aqui para saber mais sobre o naufrágio

