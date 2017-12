Aconteceu em 5 de novembro

Há 10 anos (2004) o presidente russo Vladimir Putin formalizava adesão ao Protocolo de Kyoto, abrindo caminho para que finalmente entrasse em vigor o pacto de combate ao aquecimento global…

Há 15 anos (1999) condenada por participar do assassinato da atriz Daniella Perez (1992), Paula Thomaz era libertada no Rio de Janeiro depois de cumprir um terço da pena

Há 35 anos (1979) era liberado pela censura o filme “O Último Tango em Paris”, de Bernardo Bertolucci

Dia Nacional da Cultura

Dia Nacional do Design (Decreto s/nº, 19/10/1998)

Dia do Técnico em Eletrônica

Há 25 anos (1989) morria Vladimir Horowitz, pianista ucraniano naturalizado americano, um dos mais brilhantes do século XX, aos 86 anos

Há 165 anos (1849) nascia em Salvador Rui Barbosa, jurista, político,diplomata e escritor Foi considerado um dos mais destacados personagens história no período do final do Império e início da República

