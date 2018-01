Aconteceu em 6 de abril

Há 50 anos (1965) Elis Regina vencia o 1º Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior com a música “Arrastão”, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Clique na imagem e leia matéria publicada no Suplemento Feminino, do jornal “O Estado de S. Paulo” (16/04/1965)

Há 85 anos (1930) Marcha do Sal: após 25 dias de caminhada, Gandhi chegava ao litoral e apanhava um punhado de sal à beira-mar desafiando leis britânicas. Seu gesto foi repetido por milhares de seguidores. O protesto deu início ao processo que levaria à independência da Índia

Dia Mundial da Atividade Física

Há 10 anos (2005) morria, em Monte Carlo, o príncipe Rainier III, de Mônaco, o soberano mais antigo da Europa, aos 81 anos

Há 15 anos (2000) nascia Ronald, filho do atacante Ronaldinho e da modelo Milene Domingues, em Milão, na Itália

Há 50 anos (1965) era lançado nos Estados Unidos o “Early Bird”, primeiro satélite comercial de comunicações

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

