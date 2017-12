Aconteceu em 6 de agosto

2012 – O ginasta Arthur Zanetti ganhava inédita medalha de ouro nas argolas em Londres

2008 – O Supremo Tribunal Federal liberava candidatura de fichas-sujas

2007 – Luiz Inácio Lula da Silva prometia fazer do país um “canteiro de obras”

2006 – Evo Morales inaugurava a Assembléia Constituinte na Bolívia, a oitava da história do país

2003 – Morria o presidente das Organizações Globo, o jornalista Roberto Marinho, aos 98 anos

1997 – A “Lei do Petróleo” era sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, abrindo o mercado para a exploração estrangeira

1993 – Era inaugurado, em São Paulo, o serviço móvel celular, em 620 municípios

1978 – Morria o papa Paulo VI, após 15 anos de pontificado, aos 80 anos

1933 – Mossoró vencia a primeira edição do Grande Prêmio Brasil de Turfe, realizado no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro

1928 – Nascia Andy Warhol, artista plástico e cineasta americano, expoente do “Pop Art”, movimento do final da década de 1950

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

