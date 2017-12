Aconteceu em 6 de agosto

1997 – A Lei do Petróleo era sancionada pelo Presidente Fernando Henrique; era também criada a Agência Nacional do Petróleo(ANP), responsável por regular e fiscalizar a indústria de petróleo no país

1991 – Tim Berners-Lee colocava a primeira página no ar na World Wide Web (www), a Rede Mundial da Internet. Essa data marca a estreia da Web como um serviço publicado na Internet.

1984 – O brasileiro Joaquim Cruz conquistava medalha de ouro na prova de 800 metros dos Jogos Olímpicos de Los Angeles – um dos marcos da história do atletismo nacional

1945 – Os Estados Unidos lançavam a primeira bomba atômica da história sobre Hiroshima, situada no oeste do Japão

1937 – Nascia Baden Powell, violinista e compositor

1932 – Era realizado o 1.º Festival de Cinema de Veneza

1910 – Nascia Adoniran Barbosa, cantor, humorista, ator, compositor

1902 – Durante a Revolução Acreana tropas de Plácido de Castro tomavam de assalto a vila boliviana de Xapuri

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

