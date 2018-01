Aconteceu em 6 de março

2003 – A Assembleia Nacional de Cuba reelegia o presidente Fidel Castro para um mandato de cinco anos

1973 – Morria aos 81 anos, Pearl S. Buck, escritora norte-americana, a “novelista da China”, Nobel em 1938

1933 – Estreava no Cine Odeon (Rio)“A Voz do Carnaval”, primeiro longa-metragem com Carmem Miranda

1928 – Nascia Gabriel García Márquez, jornalista e escritor colombiano, criador do realismo mágico na literatura latino-americana (Prêmio Nobel de Literatura em 1982)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

