Aconteceu em 6 de setembro

Dia do Barbeiro e do Cabeleireiro. Veja abaixo anúncio comemorativo, publicado no dia 06 de setembro de 1959

Há 35 anos (1979) Leonel Brizola retornava ao país, após 15 anos de exílio

Há 3 anos (2011) Geraldo Alckmin sancionava lei regulamentando o serviço de couvert em restaurantes de São Paulo

Há 45 anos (1969) morria Artur Friedenreich, “El Tigre”, o primeiro ídolo do futebol brasileiro, autor do gol que deu ao país o título do sul-americano de 1919

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

